Hamid BENAZOUZ

Titulaire d’un BTS en Informatique, je possède plus de 5 ans d’expérience en qualité de technicien informatique.



Mes qualités relationnelles et mon engagement professionnel ont donné entière satisfaction aux personnes avec lesquelles j’ai été amené à collaborer. Organisé et rigoureux je mets un point d’honneur à répondre aux attentes de la clientèle.



Compétences:

- suivre l'exploitation quotidienne des systèmes d'information et participer à tous les travaux d'assistance et dépannage sur les matériels et logiciels du groupe

- assister et dépanner par déplacements sur sites

- effectuer le suivi technique, assurer la maintenance des matériels sur sites

- conseiller et installer les éléments matériels et logiciels des systèmes informatiques

- administrer, maintenir et faire évoluer le réseau en lien avec l'équipe dédiée

- assurer la fiabilité et la sécurisation de l'ensemble du système.



Mes compétences :

Technicien

Informatique

Service

TCP/IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7 et 8

Wi-Fi

PC Hardware

Microsoft Office

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Lotus Notes/Domino

Help Desk

HTML

Corel Draw Suite

C++

C Programming Language

Apple MacOS

Adobe Photoshop

ADSL

68000 Assembler

Maintenance