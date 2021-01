Hammadi SELMI

 2015 – 2018 : Expert Métrologie et membre de la comité de pilotage dans le projet « Elaboration d’un diagnostic portant sur les besoins de l’industrie et des universités tunisiennes en termes de métrologie», PTB Allemagne.

 2015 - 2017: Expert énergétique dans le projet « MED TESTII », ONUDI

Projet relatif au Transfert des Technologies Ecologiquement Rationnelles dans la Région Méditerranéenne.



 2013-2014 : Expert Qualité et membre de la comité de pilotage "PCAM"

Projet Étude Infrastructure Qualité en Tunisie: Etude de positionnement stratégique de l’infrastructure qualité tunisienne, son développement et son intégration dans l’espace Euro-méditerranéen.



Compétence technique:



 - Évaluateur TUNAC (accréditation selon ISO/CEI 17025) en domaine de la métrologie de température.

- Formateur TUVMaghreb.

- Consultant Métrologie : Mise en place des laboratoires d’essai d’étalonnage selon la norme ISO/CEI 17025.

- Acteur de la recherche en montage de projets H2020.

 - Auditeur Tierce Partie, Formateur & consultant SA8000 « Responsabilité Sociale »

 - Consultant Qualité ISO9001 : Mise en place du Système management de Qualité SMQ

 - Consultant énergétique : Mise en place du Système management de l’énergie SMen selon la norme ISO 50001.



Mes compétences :

Instrumentation

Métrologie

Qualité

Audit

Gestion de projet

Conseil en management

Mise en place des laboratoire d'étalonnage

Enseignement universitaire

Ingénierie de formation

Etalonnage