Hammed MASRI

Notre cabinet propose son expertise issue d'une longue expérience en comptabilité, finances, fiscalité, contrôle de gestion, juridique, ressources humaines, système dinformation et réseaux, administratif, achats, logistique, exportation (textile en particulier)

nous accompagnons aussi les nouveaux promoteurs tunisiens ou étrangers dans le montage de leur projets dans la région du Sahel (gouvernorats de mahdia, monastir et sousse)

mail: masrihammed@topnet.tn

mob: +21698614324



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Fiscalité

Commerce international

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Organisation d'entreprise

Administration système

Conseil juridique

Gestion financière et comptable