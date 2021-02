Hantariliva Hasiniaina RATSIRAHONANA

Je suis passionné par l'informatique. J'aime approfondir mes compétences et prêt à les partager. J’ai acquis la capacité à transmettre des expériences.



Mes compétences :

Professionnel en langage de programmation Java et

Développeur d'application web et mobile

MySQL

Personal Home Page

Java

jQuery

Web 3.0

UML/OMT

Symfony

Python Programming

Perl Programming

Microsoft C-SHARP

Merise Methodology

JavaScript

Java Servlets

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

HTML

Framework

Cascading Style Sheets

C++

Bootstrap

Active Server Pages

AJAX