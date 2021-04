Harimampianina RASOLOFONIRINA

Avocat diplômé en Droit de l'Urbanisme et de la Construction de la Faculté de Droit de Montpellier. Mes domaines de compétences sont le Droit de l'Urbanisme, le Droit de la Construction, le Droit Immobilier, le Droit de l'Environnement, le Droit Foncier, le Droit des Sociétés, le Droit Social, le Droit Fiscal, l'Arbitrage, les Contrats et Marchés Publics, la Gestion et l'administration de biens immobiliers



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit social

Droit des affaires

Droit commercial

Urbanisme

Aménagement du territoire

Droit immobilier

Droit des sociétés

Aménagement urbain

Environnement

Arbitrage