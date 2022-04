Ameline FARGUES

Diplômée d’une licence en droit social option ressources humaines, je suis Consultante RH Généraliste indépendante.



Depuis 10 ans, j'ai pour vocation d’accompagner les dirigeants, managers et collaborateurs des entreprises dans le domaine RH ; et vous offre un accompagnement, une gestion et des conseils RH, à distance ou sur place.



Vous avez besoin de renforcer votre équipe RH pour faire face à un accroissement d’activité, accompagner un changement ou une réorganisation, de procéder à un recrutement ; je suis à votre service !



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie

Gestion de la formation

Recrutement par approche directe

Développement commercial

Formation professionnelle

Droit du travail

Recrutement