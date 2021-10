Hassan KARRAM

Ingénieur d’Etat diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM), je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre à profit l'ensemble des connaissances acquises au long de mon cursus universitaire.





Mes compétences :

Automatisation des systèmes industriels

Régulation industrielle

Vijeo citect, Unity pro

Architecture de contrôle et de supervision

Identification

Machines électriques

Électronique de puissance

JAVA, HTML, J2EE, Auto Cad et SQL

Modélisation,

Robotique

Dimensionnement et protection des installations