Haznia HAROUNE

Salariée de l’AFPA depuis 24 ans. A travers les différents postes que j’ai occupés, j’ai pu participer à l’accueil des stagiaires, à l’élaboration de supports de cours, papier et multimédia, (Technico-Pédagogique), aux réunions paritaires consultatives pour la validation des Référentiels : Emploi Activités et Compétences et les Référentiels de Certification (Rédactrice CPC). La gestion des 4 chaînes de la WebTv (WebMaster). Le montage et la publication des vidéos. l'animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo... je suis également formatrice FPA