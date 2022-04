HEAVEN CONSULTING



" Nos Idées Tombent du Ciel" !



Agence Indépendante de Communication Globale -

Design Graphique - Conseils – Formation & Stratégies R.H .



3,Rue de l'Arrivée

TOUR C.I.T.

75015 PARIS.



E-mail : heavenconsulting@gmail.com -

Téléphone : +33 6 95 78 72 34



Présidente : Mme Aïssatou KOUROUMA



«La vocation, c'est d'avoir pour métier sa passion».

Henri Beyle, dit Stendhal.



Autres activités:

- Facilitation d'affaires

- Organisation de vos événementiels:

Que vous décidiez d'une animation INCENTIVE ou d'un projet de TEAM BUILDING pour affiner la cohésion de votre équipe, que vous cherchiez un stage de motivation en entreprise pour vos collaborateurs, ou que vous souhaitiez marquer les esprits à l'occasion de la sortie de votre dernier produit ou tout simplement susciter l'attention de la presse et des médias, HEAVEN CONSULTING vous propose l’événementiel adapté qui marquera vos collaborateurs et convaincra vos partenaires !

L'agence de communication HEAVEN CONSULTING, c'est l'association d'un conseil créatif et, une réalisation rigoureuse, une prestation sur mesure et des honoraires transparents, une équipe expérimentée, 100% disponible et réactive. Un message, un lieu, un concept, un événement, une satisfaction générale, un rayonnement national et international. Nous favorisons une reconnexion avec vos clients et partenaires dans le cadre du lancement d'un produit, la mise en scène d'un lieu, l'organisation de salons, conventions, congrès.... Nos équipes ont à cœur de vous proposer un potentiel incessant de surprises, sa faculté à suggérer un renouvellement permanent d'idées et thématiques fera rayonner vos événement au delà de vos espérances. Grâce à sa parfaite connaissance du monde de l’événementiel, par son expertise sur toute la chaîne des métiers l'équipe apporte une capacité unique de créativité, d’idées, de savoir-faire au service de votre événement et de votre stratégie de communication quelque soit votre secteur d'activité.

Nos marchés : Grands événements - Événements CORPORATE - Salons, foires et expositions :

Événements sportifs et culturels mondiaux, sommets et réunions politiques, événements institutionnels (inaugurations,…). Congrès de toute nature (scientifiques, économiques, associatifs, éducatifs, politiques…), conventions d’affaires, forums internationaux mais aussi événements d’entreprise (séminaires, INCENTIVE, assemblées générales, relations publiques, révélations et lancements de produits). Foires généralistes ou spécialisées, régionales ou internationales, salons de toute nature, grand public ou professionnels.

Notre expertise :

Donner du sens à l’événementiel

Notre priorité, vous proposer des solutions qui donnent du sens à vos événements !

Quelle que soit la signification ou la symbolique que vous souhaitez donner ou associer à vos événements, nous saurons mettre en place une synergie suffisamment forte entre nos différentes offres afin que vos manifestations soient une réussite.

Nous avons mis en place des partenariats avec des acteurs dotés d'une expertise à tous les maillons de la chaîne événementielle : conception, élaboration du cahier des charges, coordination générale, communication sur l’événement…

Grâce à ses apports et ses connaissances tous azimuts, nous pouvons vous apporter des conseils à forte valeur ajoutée. Notre vocation consiste à rayonner sur le territoire mais aussi à l'international, c'est pourquoi nous tenons a la parfaite connaissance du marché de la part de nos équipes. Une équipe d'experts capables de vous accompagner partout et pour tout type de demande.