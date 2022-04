Heba KHALIFA

C’est avec intérêt et enthousiasme que je me présente:



Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de me perfectionner à la fois dans des tâches administratives, comptables et commerciales.



Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique et les tableurs, je suis également capable de faire du rapprochement de documents comptables. J’apprécie tout particulièrement le contact avec la clientèle: accueil et suivi des clients. Enfin, mon orthographe est irréprochable et je communique avec aisance en arabe, français et anglais.



Mes compétences :

Export

Gestion

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Management

Étude de marché

Marketing

Gestion de la relation client

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

