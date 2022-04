Hebert NATHALIE

Management d’équipe comptable

Production du bilan et des situations mensuelles

Réalisation de l’ensemble des déclarations fiscales et sociales

Interlocuteur des commissaires aux compte et expert comptable, des administrations fiscale et sociale, banques et assurances.

Gestion de trésorerie

Gestion des immobilisations et des contrats de crédit-bail

Gestion administrative d’un parc de véhicules et des déplacements des salariés

Gestion de la paie - bulletin de salaires - formation professionnelle

Gestion des élections et réunions DP

Membre du Comité de Direction



Mes compétences :

Comptabilité Générale

Excel, Word, Open Office

Fiscalité

Logiciel paie : SAGE

Logiciel comptable : CEGID

Ressources Humaines : Contrats, Bulletins, Charges

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware