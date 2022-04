Hebrard JEAN-PIERRE

Gestion des sinistres : établir le dossier de déclaration de sinistre en interne et assurances

- choix du carrossier, contrôle délai de réparation, qualité du travail

- traitement des ordres de réparations et suivi de toutes les factures fournisseurs carrosserie

- optimisation des fournisseurs (qualité, coûts, délai…)

- Analyse financière des différents postes liés à la gestion d'un parc automobile

- Gestion des véhicules neufs :

réception, mise en service administrative

Maitrise des coûts de maintenance

- négociations des accords fournisseurs

- Gestion des véhicules ventes :

- blocage des véhicules, nettoyage intérieur/extérieur

- récupération carburant (suivi administratif par tableau)

- expertise des buy-backs, remise en état si nécessaire

- restitution aux constructeurs selon un protocole établi

- Négociation avec les constructeurs des remises en états des véhicules

- Management d'une équipe

- Polyvalent : Gestion du comptoir (prise de réservation, établir contrat de location et facturation....)

- gestion des convoyages

- gestion du carburant

- gestion des centres VO de France Cars Toulouse et Bordeaux (réalisation complet du dossier pour mise en ligne, photos + expertises



Mes compétences :

Logistique

Autonomie professionnelle

Rigueur

Conscience professionnelle

Gestion des commandes

Négociation achats