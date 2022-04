HECATE Formation est une société agissant dans les domaines du conseil en développement et gestion des ressources humaines à destination des entreprises et de la formation des salariés ou demandeurs d’emploi.



HECATE forme plus particulièrement aux métiers du Bien-Être, de la Santé et de la Forme, étant notamment le seul organisme de formation en France à délivrer le titre d’Hydrobalnéologue certifié par l’État de niveau IV.



HECATE a été créée par trois Consultants indépendants à la fin des années 80 qui se sont associés, ont uni leurs expériences, et fusionné leur savoir-faire.



Les 3 associés, experts dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la formation et du développement, ont fondé en 1987 une première société, HECATE Consultant, pour assister, guider les entreprises et répondre à leurs besoins de formation.



Convaincus que la formation est un facteur incontournable de la réussite professionnelle, ils ont ensuite créé en 1990 une deuxième structure, HECATE Formation, afin d’aider plus efficacement les demandeurs d’emploi dans leur réinsertion professionnelle.



En juin 2013, les deux entités ont fusionnées pour ne laisser place qu'à une seule société, HECATE Formation, agissant aussi bien dans les domaines du conseil et du développement au service des entreprises que dans celui de la formation des salariés et des demandeurs d'emploi.



Située, depuis l’origine, dans la ville thermale de Vichy, la société a une connaissance parfaite des métiers du Bien-être et de la remise en forme par l'eau. Pour répondre aux multiples enjeux et évolutions de ce secteur d’activité, HECATE a mis en place dés 1993 l’une des premières formations qualifiantes de ce domaine en France. Depuis cette date, le centre de formation a œuvré, chaque année, sans discontinuer à qualifier les personnels du secteur.



Aujourd’hui, son expertise est reconnue aussi bien au niveau national qu’international. Ainsi, nombre de professionnels, dont des grands groupes thermaux et hôteliers, font appel aux services de HECATE.



Depuis sa création, la démarche de HECATE vise l’efficacité, l’action utile et la diversité, en affirmant son ambition de répondre de manière optimale aux attentes de ses clients.



Mes compétences :

Formation HYDROBALNEOLOGUE

Formation CQP Agent thermal

Mention complémentaire HECATE Body Spa Expert

Formation Praticien Bien-Être déficients visuels