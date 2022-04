Hedi BOUGHALMI

Tunisie de naissance, j'ai passé mon enfance avec ma famille à Tunis puis j'ai voyagé en Angleterre pour 1 an. obtenu la maitrise en anglais, je travaille comme prof anglais. j'ai travaillé comme formateur auoprès de SOTETEL, Fijuris et SCIT. J'ai travaillé comme journaliste à Tunis Hebdo pour 3 ans. J'ai voyage plusieurs fois en Angleterre et en Ecosse (accompagnateur). Je fais de la traduction en 3 langues (Arabe, Français et Anglais). Marié et père de famille. J'ai passé 4 ans au Koweit comme enseignant.

J'aime jouer aux échecs et lire des romans, poèmes et théatre. J'aime la musique classique et les chansond de l'époque des années 1970.

J'ai écris des livres (parascolaires) et j'ai accompagné mes élèves en Angleterre plusieurs fois (Londres, Brighton et Eastbourne). J'aime mes enfants et surtout ma femme.



Mes compétences :

Newspapers

Magazines