Hédi CHEBIL

Aujourd'hui, je souhaite rejoindre un poste de technicien du son avec lequel je pourrais mettre à profit mes compétences,mes qualités de travail, de contact et d'organisation.



Mes compétences :



Domaine de compétence



Installation, branchement, rangement du matériel

Entretien du matériel et dépannage courant

Prise de son

Contrôle de la qualité du son à l'enregistrement

Contrôle de la qualité du son à la diffusion

Création de sons (bruitage)

Illustration sonore

Doublage postsynchronisation

Montage des bandes son

Mixage des bandes son ( Stéréo et multicanal )

Mastering des bandes son

Sonorisation d'une salle de spectacles



Créativité



Composition, création de musique de film



Informatique



Logiciels (audio, type séquenceur et autres) : PROTOOLS HD, NUENDO, CUBASE, WAVELAB, YAMAHA STUDIO MANAGER, REASON

Logiciels (bureautique) : Traitement de texte, etc....



Langues



Anglais : lu, écrit, parlé



Ingénieur du son

Musique

Technicien du son