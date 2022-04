Hedi CHIKHAOUI

***SVP aller sur mon linkedin pour infos à jour****



Je suis actuellement ouvert à tout nouveau défi dans un domaine qui me passionne: le SCM (Supply Chain Management)



De part ma bi-nationalité franco-canadienne, j'ai le droit de travailler tant en Europe qu'au Canada. Je suis joignable par email: chikhaoui.hedi@gmail.com ou téléphone au: +1514-969-4378.



Compétences en Achats & Approvisionnement : Gestion fournisseurs, suivi des contrats, partenariat win-win, sous-traitance.



Réingénierie des processus d’affaires, analyse, conception et optimisation de la Supply Chain (de la gestion des stocks, aux stratégies d'approvisionnement en passant par le management de la distribution).



Orienté vers les résultats, reconnu pour mon sens de l’organisation, ma capacité en résolution de problèmes, mon haut niveau d’énergie et mes habiletés en relations d’affaires



---------------------------------



I'm open to new challenges in a field that I love: the Supply Chain Management.



Having both french and Canadian citizenship, i'm authorized to work on both Canadian and European territory. You can contact me by phone at: +1514-969-4378 or by email at: chikhaoui.hedi@gmail.com.



Buying & Procurement Skills: Suppliers Management, contract follow, win-win partnership, subcontracting.



Business processes reengineering, Supply Chain analysis (SCM), conception and optimization (from stock management to distribution strategies).



Goal oriented, reknowned for my organization skills, my problems solving mind, my high level energy and business relations ability.



Mes compétences :

Achats

Achats internationaux

Approvisionnements

Gestion de stock

Supply chain management

Import/export

Optimisation des flux

EN 9100 2009

ERP TOP SOLID

Acheteur

Approvisionnement

SAP

Ferroviaire

Planification

Distribution

Aéronautique

Logistique

Gestion des stocks

Achat