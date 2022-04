Hedi HAMDI

Co-fondateur de Diatel (www.idiatel.com) en 1999.



Dés le départ, nous avons souhaité créer un centre d'appels à taille humaine où tous ceux qui participent à son développement peuvent évoluer sereinement dans un cadre agréable et une ambiance de groupe sympathique.



Nos clients nous sollicitent pour les aider à développer/fidéliser leur porte-feuille clients et un rapide retour sur investissement.



Les missions qui nous sont confiées sont principalement : la prise de rendez-vous, la qualification de fichiers, les relances suite à un mailing, la détection de projets et les enquêtes satisfaction client.



En réception d’appel nous gérons les services clients, la vente, la prise d’abonnements, la permanence téléphonique et l’externalisation de standard.



Nous assurons aussi la formation sur notre métier pour aider les entreprises à harmoniser leur accueil téléphonique et dynamiser leur activité commerciale.



Par notre savoir-faire, notre expérience, notre réactivité et notre souplesse nous assurons une qualité de service irréprochable.



Mes compétences :

Étude de marché

Phoning

Relation client

Gestion de projet