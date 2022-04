Hedi HAMZA

Secteurs d’activités : Industries pétrole et gaz, BTP



Compétences technique et fonctionnelles :Projeteur TEKLA / PDMS AVEVA 12.1 / Autocad 2D-3D / INVENTOR.



Conception et modélisation de structures métalliques, (Tertiaire et industriel) en 3D sous TEKLA 18/19 et 2D sous AutoCAD.



Conception et modélisation de structures métalliques, (OFFSHORE) en 3D sous TEKLA.



Conception et modélisation de structures mécano-soudées, (SUBSEA) en 3D sous AUTOCAD 3D et INVENTOR.



Réalisation des dossiers de fabrication : plans de montage, plans d’exécution, plans d’ensemble, implantations, carnets de détails. Nomenclatures.



Proposition de solutions techniques constructives.



Mes compétences :

Microsoft Excel

AutoCAD

Conduite de réunion

Compte-rendu

Relevés de mesure

TEKLA

Conception 3D

Charpente métallique

PDMS

Inventor

Excel

Gestion