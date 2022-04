J ai suivi mes études universitaires au sein de la faculté des sciences Sfax

j'ai obtenu le diplome du maitrisat en mathématiques appliquées en 2008.

* 2009/2010 j'ai réussi en première année en master en assurance et mathématiques pour la finance.

* 2010/2011 j'ai obtenu le diplome du master.

*2011/2012 enseignement au sein de ISET Sfax.

*2012/2013 enseignement au sein de ISET Sfax.





Mes compétences :

exell

Visual Basic

Microsoft Word

Matlab

C++

C Programming Language