Hedin VINCENT

Transports Nationaux et Internationaux, routiers et martimes - Stockage et tous types d'opérations logistiques.

TTBC met à disposition son savoir-faire au service de sa clientèle.

Spécialiste du groupage international depuis plus de 20 ans, nous avons développé nos activités grâce à un solide réseau de correspondance internationale.

Nos destinations/origines de prédilection sont l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Maghreb, la Turquie, l'Allemagne, le Benelux, la Roumanie.

Consultez-nous! Nous répondrons à toutes vos demandes. Nous chercherons toujours la meilleure solution à vos besoins, le mot d'ordre est la SATISFACTION.



