Deligny VINCENT

Après 23 ans d expérience variées (commercial, service, client, fabrication, secrétariat général) au sein d un groupe mondial, je fais le constat que c est l aspect Ressources et Relations Humaines qui me passionne le plus dans l'entreprise.

Je souhaite donc faire des ressources humaines mon métier, et je souhaite exercer ce métier à un niveau stratégie/direction pour influencer directement la politique de l entreprise.



Pour réaliser ce projet j'ai validé en 2014 un Master2 "Management et Direction des Ressources Humaines" en formation continue à l'IGS de Paris tout en exerçant de 2013 à 2015 la fonction de RRH de terrain au sein d'un département de l'usine de Dunkerque. Depuis 2015 je suis RRH d'un établissement, ce qui me permet de traiter de l'ensemble des problématiques RH, y compris la relation sociale.



Mes compétences :

Créativité

Ressources humaines

Stratégie d'entreprise

Team building

Communication

Management