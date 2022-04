Hedwige HORNOY

J'ai exercé une activité professionnelle dans des domaines aussi variés que le journalisme, la pratique des massages de bien-être et la formation. Là où certains verraient de l'instabilité, d'autres reconnaissent une grande adaptabilité et un besoin constant de répondre à deux besoins fondamentaux : apprendre et transmettre.



Mes compétences sont multiples, et mes qualités personnelles tournées vers l'humain, la relation à l'autre et le besoin d'avoir un impact positif.



Je suis ouverte à de nouvelles aventures professionnelles.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Enseignement

Rédaction web

Relecture / corrections

Aisance relationelle

Respect des délais

Adaptabilité

Multimedia