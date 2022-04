Hedyene SAYADI

Je me présente d'une manière très brève : " Ma devise c'est réussir et je me réalise à travers ce que je fais ".



Concernant mon parcours académique, je suis titulaire d'une maîtrise en hautes études commerciales obtenue en 2007 et d'un master spécialisé en management technologique (MOT), obtenu en 2008. Les deux diplômes ont été obtenus à l'IHEC de Sousse.



Mon master en MOT est en partenariat avec ESC Grenoble. A travers ce master j'ai eu l'occasion de participer à un colloque international et j'ai pue découvrir l'importance de l'innovation dans notre société ainsi que du Knowledge Management qui reste encore au stade "embryonnaire" pour certaines entreprises tunisiennes, malheureusement.



L'objectif de mon inscription sur viadeo est de retrouver des contacts professionnels et ainsi participer à des discussions se rattachant au Knowledge Management et à l'Innovation.



Mes compétences :

Innovation

Knowledge Management

Management