Heidi AMMARI

Professionnel du Web depuis une dizaine d'années je maitrise les différents langages Internet les plus couramment utilisés (XHTML/CSS, PHP/MySQL, JavaScript).

J'ai approfondis mes connaissances avec le C et C++ afin de réaliser différents projets notamment des progiciels de productions et des progiciels commerciaux.



Mes capacités peuvent vous servir dans différents domaines :

Encodage de chartes graphiques, développement Web, Applications Web, conception de site Internet, étude de projet, conception et réalisation de progiciels.



Mes compétences :

Javascript

PHP

HTML

JQuery

Web

CSS

Webmaster