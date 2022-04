Ileana WÜRSCHMIDT

Dotée d’un grand sens des responsabilités, professionnelle et soucieuse de la satisfaction du client, je suis souriante, spontanée et dispose d’un bon sens relationnel.



Mon expérience tant dans la parfumerie sélective qu'en institut traditionnel me permet d'avoir toutes les compétences requises pour le conseil et la vente de produits cosmétiques concernant les trois axes.



Depuis quelques années je cherche à m'orienter vers l'animation, la formation, et l’animation commerciale d'une grande marque de cosmétiques. J’ai été formé au conseil et la vente de grandes marques de parfumerie telles que La Prairie, Guerlain, Estée Lauder, Shiseido, Sisley, Clinique, Annayaké, Dior, Chanel, Académie Scientifique de Beauté.



Mes compétences :

Esthéticienne

Management d'équipes

Vente

Autonomie

Travail d'équipe

Adaptation

Responsabilité