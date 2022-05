Linda MANDINGA

J'ai des compétences polyvalentes dans le domaine des ressources humaines allant de la gestion administrative, la gestion de la paie, le recrutement au management d'une équipe de 70 collaborateurs :



Administratives et Informatiques :

? Gestion des dossiers administratifs du personnel : contrats de travail, absences, arrêts maladie, visites médicales, sanctions, déclaration travailleurs étrangers, DUE, attestation employeur.

? Réalisation de la paie dans son intégralité et des soldes de tout compte, validation des attestations Chômage.

? Déclarations sociales mensuelles et trimestrielles, DADS-U, DUCS, DSN.

? Établissement des attestations maladie, accident du travail, mi-temps thérapeutique, maternité, paternité.

? Diverses démarches administratives en liaison avec les organismes sociaux.

? RH PLACE, SILAE, SAP Global View, BRASSRING, HYPERVISION (Zadig), CHRONOTIQUE (P2), SAGE version 100, Word, Excel.

Management :

? Recrutement, animation et formation du personnel vacataire.

? Animation d'une équipe de service (70 personnes) : briefing, débriefing.

? Définition des postes et des plannings horaires (prises de poste).

? Élaboration et suivi de l'organisation sur le terrain.

? Mise en oeuvre, et suivi des procédures d'hygiène et de sécurité.

Recrutement:

? Tri des candidatures en interne et externe.

? Entretiens téléphoniques et physiques.

? Compte rendu d’entretiens.

? Reporting : mise à jour des tableaux de bords et statistiques.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestionnaire de paie