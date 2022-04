Heidi BARRET RENE-BAZIN

Psychologue Clinicienne en libérale j'interviens dans plusieurs domaines:



- Accompagnement d'enfant, d'adolescent, d'adulte et à la parentalité.



- observation d'enfant en crèche et groupe d'analyse de pratique CCAS Toulouse.



- soutien psychologique aux personnels soignants.

Je suis particulièrement soucieuse du bien être des professionnels de santé. Mon expérience d'infirmière pendant de nombreuses années a enrichi ma pratique de psychologue. Je partage ainsi avec mes patients le même langage et une bonne connaissance de leur l'environnement.



-Conduite de groupes d'analyse de pratique et régulation d'équipe auprès de professionnels de différents secteurs médico-social et éducatif ( souffrance, relations, organisation...)



-Intervention en urgence et en suivi individuel en gestion de crise et psychotraumatisme dans le cadre de l'équipe Epizelos



- Formation et Prévention du risque suicidaire:



Formation de Formateur à l'intervention de crise suicidaire du Professeur Terra référent OMS et ministère de la santé sur la prevention du suicide.

Point écoute, Formation et action de prévention

Conférence/débat adolescent et étudiants, parents et professionnels.



- Supervision d'enseignant dans l'accompagnement d'enfant malade SAPAD



Mes compétences :

Prevention du suicide

Conduite d'analyse de pratique professionnelle

Relaxation

Gestion du stress

Gestion de crise et psychotraumatisme

Entretien individuel Enfant Ado Adulte