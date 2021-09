Emmanuelle AGUSSOL-SYLVESTRE

Psychologue formée auprès de tous les publics, ma pratique professionnelle s'est orientée pendant 9 ans autour de l'accompagnement de la personne âgée, de son entourage et des équipes soignantes.



Depuis le 2 avril 2012, j'ai ouvert un cabinet libéral à Mouthe.

Je pratique des bilans psychologiques pour les enfants et les adolescents, des consultations et psychothérapies pour enfants/ados/adultes et les couples. Je propose des interventions à domicile pour les personnes âgées et les femmes enceintes.



Depuis juillet 2019, je suis formatrice régionale pour les modules "Sentinelle" et "Évaluation et repérage de la crise suicidaire".



Formation à l'Approche Psycho-Sexuelle Appliquée aux Couples, 2015, Yvon DALLAIRE

Formation à la prévention du suicide, 2010, CIPRA (38)

Formation à la promotion de la bientraitance, 2009, FNAQPA Géronfor (69)

Formation à l'utilisation des outils MobiQual, 2009, Formadep (75)

Formation à la pratique du Photolangage, 2009, Lyon 2

Formation à la Thérapie Familiale Psychanalytique, 2003, Grenoble 2



Mes compétences :

Psychologie clinique

Psychothérapie / Thérapie de couple

Bilans psychologiques

Soins palliatifs

Gérontologie

Formation et intervention sur la thématique de la crise suicidaire