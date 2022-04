Heidi BOMPAIS VINCENT

Bonjour à tous,



Ma formation d'attaché de recherche clinique chez Clinact prend fin et je souhaite maintenant poursuivre dans cette voie.



Jusqu’à fin Février 2013, j’étais Project Manager au sein de la société Galapagos dans le bioparc Biocitech. Mes principales responsabilités étaient l’organisation et la gestion des projets au sein d’alliances (GSK, Ely Lilly, Janssen Pharmaceutica...) en collaboration avec les différents responsables et équipes projets. J’étais également en charge du management de la qualité.



En 2007 j’étais chef de projet dans la société Texcell. Lors de mon expérience précédente, je dirigeais la partie biologie au sein de la société Endotis Pharma.

Au sein de ces entreprises j’étais en charge de l’élaboration de tests in vitro, de l'interprétation scientifique des résultats et de la rédaction de rapports d'études.



Avant de rejoindre Endotis Pharma, j'ai effectué un postdoc aux Etat-Unis, au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York où j'ai participé à des tests précliniques en thérapie cellulaire. J'étais en charge d'un projet visant à différencier les cellules souches embryonnaires humaines en cellules endothéliales matures. J'ai également contribué à l'analyse d'effets anti-tumoraux d'anticorps monoclonaux.



Je suis maintenant à la recherche d'un nouveau poste alors n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Gestion de projet

Rigueur et grande adaptabilité

Outils bureautiques

Capacités d'analyse

Capacité relationnelle

biologie cellulaire

chef de projet