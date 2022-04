Heïdi CUMMINS

De part ma maturité et la diversité de mes expériences professionnelles, cela m’a permis d’accroître mes capacités d’adaptation, d’autonomie, d’analyse et de me mettre au fait de la résolution des problèmes organisationnels.

Aujourd'hui, je m'investis à 200 % dans mon travail et pour une Grande Société de renom international, mettant à profit mes compétences et responsabilités, afin de travailler ensemble sur des projets communs.



Mes compétences :

Gestion administratif du personnel

Gestion des courriers et courriels

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client

Gestion d'agenda et déplacement

Prétraitement et frappe de documents techniques

Tenue de caisse et suivi bancaire

Gestion de commandes, livraisons, stocks et invent

Facturation, gestion des relances et recouvrements

Gestion des primes et commissions

Reporting

Création de tableaux de suivi d'activité

Analyses de résultats avec graphiques

Microsoft Excel 2010 (TCD, graph, analyses)

Microsoft Word 2010 (Formulaire, Mailing...)

Appels d'offres

Administration des ventes

Microsoft PowerPoint