Heidi PANSA

Forte d’une expérience de 17 ans dans l’industrie mécanique, je me suis spécialisée dans la traduction de documents techniques du français vers l’allemand, ma langue maternelle. Mes principaux domaines de spécialisation sont la mécanique, la métallurgie et l’ingénierie.



Ayant effectué tout mon parcours professionnel dans un contexte franco-allemand, j’ai été régulièrement amené à traduire des documents tels que plaquettes, spécifications techniques, manuels qualité, rapports d’essai, etc. en étroite collaboration avec les services concernés. Passionné par ce travail qui n’occupait qu’une partie de mes fonctions de chargée d’affaires, j’en ai fait mon métier à temps plein en 2018.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

Commerce international

Traduction technique

Traduction français allemand

Gestion de projet