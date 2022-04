Heidi SPUHLER

S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que toute situation d’insatisfaction est une formidable occasion de transformation. Il a fallu pour cela que je traverse certaines difficultés comme de perdre un poste en gestion ou d'entretenir des relations toxiques.



Puis, un jour, j’ai décidé que les choses ne se passeraient plus comme avant, ce qui a provoqué de grands changements dans ma vie. J'ai alors entrepris des projets plus audacieux que jamais. C'est à ce moment- là que j'ai pris l’engagement de me consacrer exclusivement aux dirigeants d’entreprise.



Si vous êtes un leader et que vous cherchez à atteindre un niveau supérieur, si vous souffrez d’un manque d’inspiration ou souhaitez passer d’une gestion financière à une gestion humaine de la performance, il me fera plaisir de vous assister.



Je pense que chaque relation de coaching doit être dirigée par ce que j'appelle le GPS de la véritable vision intérieure. C'est ce qui, en chaque leader, donne un sens profond à toute action et établit alors un point d’ancrage qui sert de rempart contre les visions extérieures. En stimulant les contacts avec le meilleur en vous, nous allons assurer ensemble le développement de votre intelligence émotionnelle, relationnelle et spirituelle, et accélérer ainsi la transformation de vos zones d’ombres, de vos échecs, de vos problèmes et de vos défis en leviers de croissance.



Ce processus va contribuer à la création de bonheur et de richesse, tout en plaçant l’amour au cœur de votre action. C'est donc dans cette collaboration que vous deviendrez un agent de changement, qui rayonne au-delà de votre entreprise. Si vous cherchez de nouvelles sources d’inspiration qui vous permettront d’aller à la rencontre de vos aspirations les plus profondes, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un courriel. À très bientôt !



Heidi



Mes compétences :

Charisme

Coaching

Coaching de dirigeants

Communication

Communication efficace

Gestion du stress

Performance

PME

Vision

Zen