Heidi VIOUX

En Tout & Pour Vous -

Coaching, Consulting & Training - Nantes - Paris

Créatrice



- Coaching individuel et collectif : du particulier au dirigeant, des équipes de middle management au comité de direction



- Conseil et formation des cadres et agents de maîtrise en entreprise : ateliers de pratiques managériales, gestion du temps & du stress, techniques d’expression orale, conduite de réunion, animation et motivation d’équipe, entretien annuel, etc.



- Accompagnement du changement en entreprise : GPEC, plan de départs volontaires, plan de sauvegarde de l’emploi, baromètre interne



COMPETENCES LEADERSHIP

vision globale; de la stratégie à l'action; entreprendre; mobiliser l'engagement; mettre en oeuvre; délivrer la performance



COMPETENCES MANAGERIALES/RELATIONNELLES

recruter, intégrer, faire performer, reconnaître, développer



GESTION DE PROJET/CHANGEMENT/ORGANISATION

capacité d'analyse, rendre les choses simples dans des contextes d'enjeux et de complexité, créer des relations de confiance et les faire fructifier dans un intérêt réciproque et durable, travailler en équipe pour un objectif commun afin d'obtenir le meilleur résultat



COMMERCIAL/COMMUNICATION

sens des affaires, force de conviction, capacité à négocier, recherche constante de profit et d'économie, culture du service = satisfaction client + gestion des coûts



ADAPTABILITE

Employeur; Contexte; Client; Responsabilités; Collaborateur : âge, profil; Direction; Métier..



CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

Anglais, Espagnol - lu, écrit, parlé; word/excel/PPT - MAC et PC



Mes compétences :

accompagnement

GPEC

relationnel

bilan de compétence

organisation

ressources humaines

coaching

Formation

Co Developpement

Ateliers de pratiques managériales