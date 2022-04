Heidi VITRAC

Je suis actuellement en stage post-doctoral dans le groupe de recherche du Pr. William Dowhan à l’Université du Texas, au sein de la Medical School de Houston.

J'étends ainsi mes compétences en biologie structurale et Microbiologie.



J’étudie notamment la topologie et le repliement de protéines membranaires (transporteurs bactériens) en fonction de l'environnement lipidique.

Je réalise également des études de cristallographie de ces protéines. Des travaux de biologie moléculaire, d’expression et de purification de protéine sont développés pour l’avancée de cette étude.



Ce stage post-doctoral à l’étranger me donne l’opportunité de travailler dans un environnement anglophone me permettant ainsi de perfectionner cette langue et d'appréhender les méthodes de travail "américaines", avec notamment de nombreuses participations a des séminaires.



En plus de la vie de laboratoire, les post-doctorants de l'Université du Texas ont accès a une formation complète, incluant des cours de développement de carrière, l'écriture de projets et d'articles scientifiques, la mise en place et la gestion de laboratoire, ...



Mes compétences :

Biochimie

Recherche

Gestion de projet

Communication

Chimie

Informatique