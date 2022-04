Heidi WECXSTEEN

Assurez vous que vos traductions techniques reflètent vos compétences et votre savoir-faire!



Faites appel à une traductrice-interprète qui bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans en ingénierie, dans les domaines de la construction, des infrastructures, des mines, de l'industrie et des énergies renouvelables



Mes compétences :

Anglais

Espagnol

Français

Génie civil

Ingenieur industriel

Portugais

Technique

Traduction

Traduction anglais

Traduction Anglais > Français

Traduction anglais français

Traduction technique