Philippe GAUVIN

Agé de 50 ans, j'évolue dans le domaine de la sécurité-privée depuis 23 ans et en ingénierie des risques depuis 13 ans.



J'ai créé le bureau d'études Osmose Consulting en novembre 2013. Nous sommes certifiés ISO 9001 V2008, membre du Syndicat des Conseils en Sûreté et avons désigné un Correspondant Informatique et Libertés.



L'équipe projet accompagne les institutions, organismes privés et les administrations publiques dans la mise en oeuvre, l'évaluation, l'ajustement et le suivi de leurs stratégies sectorielles.



Les zones géographiques d'intervention sont les collectivités ultra-marines.



Osmose Consulting est organisé autour de deux départements :

1. Département Territorial et services à la population (politique de la ville et bien être du citoyen).

- politiques de prévention de la délinquance et de sécurité.

- Politiques éducatives.

- Développement social.

- Contrat de ville et rénovation urbaine.

- Habitat et cadre de vie.

- Gestion urbaine de proximité.

- Accès pour tous à la culture et au sport.

- Développement économique et accès à l'emploi.

- Fracture numérique et solidarité.



2. Protection des organismes publics et privés et services au personnel et à la clientèle (stratégies de sécurité/sûreté) :

- Système de management intégré de la sécurité/sûreté.

- Protection des sites sensibles.

- Situation de crise.

- Dispositifs technologiques.

- Performance des organisations.



L'expérience des experts acquise dans des environnements complexes et variés représente uen valeur ajoutée pour les organismes en offrant une approche transdisciplinaire adapté au contexte local d'intervention.





Mes compétences :

Ingénierie

Politique

Politique de la ville

Prévention

Prévention de la délinquance

Sécurité