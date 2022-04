J'ai une expérience de 20 ans comme Assistante Commerciale Trilingue en Allemagne et en France.

Après 7 ans expérience avec les pierres semi-précieuses dans le cadre personnelle et familiale parallèlement de mon travail, j'ai crée en Mai 2011 mon "entreprise de ma passion"

Heike Koehler Lithothérapie.

Je suis Lithothérapeute depuis 2004 certifié par Mme Inge Moser,

CAIRN ELEN LEBENSSCHULE à Tuebingen.



Je propose des massages bien-être Hot Stone et Calcédoine

Je donne aussi des conférences en Lithothérapie, des ateliers Mandela pour les enfant et des adultes

et des ateliers avec des cristaux et des anges et des stages chakras et pierres sur demande.



Je vous invite au monde des pierres pour découvrir et développer vos ressources individuelles.



Pour les infos supplémentaires venez voir ma nouvelle site:

www.heikekoehlerlithotherapie@123siteweb.fr

ou vous pouvez m'envoyer un mail à heike.koehler@orange.fr



Qu'apporte la lithothérapie?

Les effets thérapeutiques des minéraux et des pierres semi-précieuses s'expliquent par leur structure interne, par les substances minérales qui les composent par les conditions de leur formation et par leur couleur.