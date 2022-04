Heimbach DAMIEN

Responsable de clientèle en assurances depuis 1998 je me suis spécialisé dans les solutions à proposer aux artisans commerçants,transports et PME.



Aimant ce métier,dynamique, rigoureux (parfois trop selon les collègues), persévérant et travailleur je propose l'ensemble des solutions d'assurances des PME de l'IARD aux assurances de personnes collectives.



Mes compétences :

Assurances

Banque

Dommages

Finance

Transport

Audit

Assurances collectives

Management

Construction