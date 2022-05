Olivier LAGARRIGUE

Apres 15 ans de responsabilités commerciales et marketing dans l'industrie (emballage, plasturgie), le premier janvier 2009 a sonné le départ d'une nouvelle vie professionnelle en faisant l'acquisition d'un portefeuille aupres de la Compagnie Aviva Assurances.

Aujourd'hui, je suis dans ma 7eme annee d'activite ; malgré quelques bas ; le nombre de hauts est plus important et surtout le plaisir d'exercer ce metier tres exigeant reste entier. Les clients de l'agence sont fidèles, nous avons su evoluer avec eux, nous professionnaliser, cibler la clientele professionnelle et surtout etre à l'ecoute permanente de leurs besoins et du marché. Chaque jour nous depassons notre metier en etant partenaires, conseillers, accompagnateurs dans la vie des entreprises et artisans commercants qui nous font confiance.



Les collaborateurs de l'agence, sont jeunes, diplomes, competents, nous avons su nous entourer de personnes "meilleures" que nous pour la plus grande satisfaction de nos assures.



AGENT GENERAL d'Assurances pour la compagnie AVIVA à compter du 1er Janvier 2009.

AVIVA est le 5ème assureur au Monde et le 1er assureur vie d'Europe.

En tant qu'Agent Général j'assure la distribution des solutions d'assurances Maison, Auto, sante auprès des particuliers.

Multirisque professionnelle, Prévoyance, santé, flottes de véhicules, transport... aupres des professionnels, entreprises, artisans, commerçants.

Aviva propose ses solutions d'Assurances Vie parmi les meilleures du marché avec notamment le contrat AFER ; inégalé en terme de rendement, de flexibilité, et d'accessibilité.



Mes compétences :

Assurance vie

Assurances

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Management commercial

Chef de Produits