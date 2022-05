Olivier LAGARIGUE

Compétences métier

Électronique : analyse inter-systèmes, électronique analogique et numérique, conception et réalisation de bancs de tests, étude et réalisation de circuits imprimés sur CAO, habilitation électrique BT –BR

Instrumentation : oscilloscopes et enregistreurs numériques, analyseur de spectre, générateurs et synthétiseurs de fréquences

Langages Informatique : programmation et maintenance d’applications Microsoft Visual Basic Access, Excel et SQL Server

Systèmes : MS-DOS, Windows, UNIX, Microsoft Word, Access, Excel

Normes : ISO 9141, ISO 9002 et ISO TS, RENAULT

Bus : Can, LSSB-1553



