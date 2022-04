SAS Progidys :



Editeur et Intégrateur d'un ERP à destinations des TPE/PME/PMI. Cette solution innovante comprend la CRM, la gestion commerciale, les stock, la traçabilité N° de série ou de lot et DLC, la gestion d'entrepôts, la gestion de parc, la gestion à l'affaire et la comptabilité générale et auxiliaire.



François POMMERET, Président fondateur :



COMPETENCES TECHNIQUES

Analyse des besoins client

o Gestion de PME / PMI : CRM, Gescom, Stock, WMS (gestion d'entrepôts), Production, Comptabilité

o Gestion de régie publicitaire

o Bornes interactives

o Navigation automobile

o Gestion financière

o Simulateur de formation des pilotes de ligne

o Gestion des services à la population (Mairies)

Recherche et développement

o Veille technologique

o Partenaire solution Microsoft

o AGL Windev / Webdev

o Web-services / XML

Rédaction et validation de cahiers des charges

Obtention et suivi des Certifications NF 203 Logiciel Comptabilité Informatisée & NF 525 Logiciel gestion de l'encaissement

Capacité d’analyse et de synthèse, adaptabilité, ouverture d’esprit, réactivité



MANAGEMENT / GESTION

Gestion d’équipes (jusqu’à 15 personnes)

Formation du personnel (4 développeurs, 5 Hot-liners, 15 commerciaux)

Management de la structure

Direction technique

Recherche et suivi de représentations import.

o Logiciels graphiques RIX (USA représentation exclusive France)

o Cartes graphiques Speed-star 32 768 Couleurs (USA), scanners Proscan (Taïwan)

o Carte de capture vidéo MIRO MOVIE (Allemagne)

Recherche et négociation de partenariat commercial puis de rachat d’activité



Rigueur, négociation, leadership



TECHNIQUES PEDAGOGIQUES

Elaboration d’aide en ligne et manuel utilisateur

Création de documents commerciaux

Formation des utilisateurs (jusqu’à 12 personnes par session)

Transfert de compétences

• Formation des techniciens installateurs

• Formation des formateurs

• Elaboration des démonstrations avec les commerciaux

• Explication des motivations métier aux développeurs

Gestion de la relation client en cas de bugs

o Formation des hot-lineurs

o Création de documents de suivi du support



Pédagogie, aptitude à communiquer, convivialité



Mes compétences :

WebDev

ERP

WinDev

XML

PGI