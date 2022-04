Laurence DE POUQUEVILLE

BASEE EN REGION VAROISE



- Assistance & Accompagnement touristique et commercial (français-anglais-japonais)



- Développement export : prospection, salons, cahiers des charges, coordination import-export



- Formation français langue étrangère, commerce international, accueil téléphonique



Très tôt passionnée par l'Asie et en particulier par le Japon, où j'ai vécu, et mené plusieurs missions, je peux apporter ma connaissance du fonctionnement japonais à une équipe multi-culturelle.

Pro-active, polyvalente, expérimentée à l'international en environnement exigeant, j'aime l'innovation, la performance, la qualité ISO et le développement durable.

Très impliquée dans la qualité de la relation client et le respect des engagements, j'aime travailler en équipe comme gérer des dossiers en autonomie.

J'ai une longue expérience de la coord. de transport intnl, un anglais parfaitement courant, un bon japonais de travail, un espagnol de base, et la pratique de nombreux logiciels courants.



ACTUELLEMENT DISPONIBLE



Mes compétences :

Formatrice

Organisation d'évènements

Relation clients

Marketing online

Veille technologique

Guide-accompagnement

Développement commercial export

Coordination Internationale