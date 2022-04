Heinrich GIOVANELLI-DÜRFELD

10 ans d'expériences dans le contrôle de gestion:



Mise en place du contrôle de gestion d'une activité

Mise en place de Reporting et d'outils de pilotage

Élaboration et suivi de budget et forecast

Élaboration et suivi de Business Plan à 3/5/10 ans

Projets SI: Mise en place d'un nouvel ERP

Forte sensibilité pour les outils SI et très bonne maîtrise d'Excel



Orienté Business Partner et satisfaction clients.



Mes compétences :

Business Objects

Contrôle de gestion

Télécommunications

Management