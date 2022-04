Heinz-Günter HOSS

Ingénieur industriel,

1982 ai constitué ma 1ère entreprise dans la vente de machines pour la plasturgie tels que presses d'injection, souffleuses pour corps creux,lignes d'extrusion et matériels périphériques.

En 1993 constitution d'une entreprise de recyclage des déchets plastiques.

1998 constitué l'activité de consultant environnemental pour les déchets ménagers et industriels.

En 2006 Développé un concept qui permet de traiter en intégralité tous les déchets ménagers et les revaloriser dans leurs totalités.

J'ai fait appel aux plus grands constructeur de machines allemands pour pouvoir proposer des projets

qui respectent l'environnement. ces projets s'auto-financent par la vente des produits revalorisés.

Toutes décharges ou CET ( Centre d'Enfuissement Technique )sont des bombes à retardement et prolifèrent des maladies et contaminent les nappes phréatiques.

Le concept se compose des installations de triage, de compostage et d'incinération, il permet de rentabiliser ces infrastructures, de créer de l'emploi, de développer des entreprises de recyclage et de rendre à la terre des fertilisants tout en repectant la nature.

En 2006, je suis allé en Algérie pour étudier et ai fait des conférences sur les sujets des traitements des déchets ménagers dans les villes de Mostaganem, Blida, Alger, Boumerdes, Béjaïa, Sétif et Constantine.



Mes compétences :

Bois

Compostage

Déchets

Incineration

Plastiques

Recyclage

Traitement des déchets