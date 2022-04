Hejer SAHLI

« Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.

Je suis de formation ingénieur en électromécanique spécialisée en "Production et informatique industrielle ", j’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur en 2007.

Entre octobre 2007 et juillet 2012, j’ai travaillé au sein de la société BPM.

La société a pour principale activité la fabrication de matériel médical à usage unique, dans le cadre de mes fonctions j’encadrais un effectif de plus de 200 personnes.

Je maitrise par conséquent la gestion de production (stocks, gestion des postes de travail, charges capacitaires.....)

J'ai développé de bonnes connaissances techniques notamment concernant la mise en œuvre des matières plastiques par procédés d'extrusion et de moulage.

Suite à mes responsabilités, j'ai également été formée aux audits systèmes Management de la Qualité selon la norme ISO 9001 et ISO 13485 que j’ai pu appliquer à la structure, aux statistiques de bases utiles au suivi de la qualité en production (gestion des indicateurs et plans d'actions à partir de l'analyse des données), à la Sécurité, au secourisme, aux règles d’hygiène etc."

En 2012, je me suis installée à Paris avec mon époux.

Je travaille depuis en freelance en tant qu’ingénieur conseil.

Actuellement, je suis consultante affaires réglementaires pour 2 entreprises spécialisées dans la fabrication et la conception des dispositifs médicaux à usage unique (de classe I, Istérile, IIa et IIb).

J’ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine de la qualité des dispositifs médicaux, mes taches principales sont :

-Constituer les dossiers réglementaires des dispositifs médicaux

-Traiter les réclamations clients

-Préparation des dossiers de validation des emballages

-Participation aux audits des organismes notifiés(GMED, KFDA...) et des audits clients

-Maitrise de différentes normes applicables aux dispositifs médicaux tel que : NF EN ISO14971, NF EN 62366, ISO13485, ISO9001, NF EN ISO 11607-1/2, 868……

-Maitrise des exigences de la directive 93/42/CEE amendée par la 2007/47/CE.

-Réalisation des audits internes»



Mes compétences :

logiciel autocad

Matlab

Microcontroleur

Microsoft Works

Programmation

Solide Works

STEP 7