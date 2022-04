Amel SAHLI

Je travaille dans le domaine du data mining et des statistiques depuis 1993.



Après quelques annees dans le domaine de la R&D, je travaille depuis 2000 dans le domaine du data mining et de l'analyse Prédictive sur des problematiques de marketing, de détection de fraude, de scoring client et de text mining.



J'ai egalement une bonne expertise de l'analyse statistique des donnees environnementales.



Parmi les outils utilises: IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Statistics, R, SAS base/stats, Maple.



Mes compétences :

Clementine

Conseil

Data mining

Formation

SAS

SPSS

Statistiques