Héla ALLANI

Ingénieur en biologie industrielle dotée de compétences scientifiques dans le domaine des biotechnologies, je me suis orientée vers un master en signalisation cellulaire et neurosciences pour approfondir mes connaissances en biologie cellulaire et en biochimie. Aujourd'hui, je voudrais mettre mes compétences au sein d'une industrie pharmaceutique où je pourrai évoluer et affirmer mon savoir-faire.



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Biochimie

Agroalimentaire

Pharmacologie

Environnement

Biologie moléculaire

Microsoft Office