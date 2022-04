Hela BARBOURA

•Gestion de projet : élaboration des supports de comité, planification des phases du projet, suivi du budgété/consommé, suivi et reporting d’avancement…

•Animation et organisation des réunions/ateliers de travail, présentation lors des comités projet

•Formation et conduite de changement

•Collecte et analyse de données

•Travaux de benchmarking et de synthèse

•Analyse de l’existant (processus, organisation) et identification des dysfonctionnements

•Définition de la cible et des indicateurs de performance appropriés

•Formalisation et élaboration des livrables : procédures, workflow, arbres de décision…



Mes compétences :

BLACK BELT

Lean

Lean Six Sigma

Management

Organisation

Six Sigma