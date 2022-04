Héla KACEM-CHINE

Avocat inscrite aux Barreaux de PARIS et de TUNISIE.

Je suis associée au sein d'un Cabinet spécialisé en droit immobilier et responsabilité civile professionnelle.

J'ai commencé mon exercice au Barreau de TUNISIE en février 1997 et à PARIS le 4 juillet 2001.

Je suis titulaire d'un DEA de Sciences criminelles obtenu à l'Université de TOULOUSE I après avoir obtenu une Maîtrise de droit privé en TUNISIE à la Faculté des Sciences Juridiques TUNIS II.

J'écris et je parle 4 langues: Le français, l'arabe, l'anglais et l'italien.



Mes compétences :

Droit

Droit immobilier

Immobilier

Responsabilité civile

Responsabilité civile professionnelle