Hélaine CHARBONNIER

Nous sommes tous créateurs et croire que l'artiste seul est légitime pour en revendiquer le titre c'est passer à côté de l'essentiel.



Nous sommes tous créateurs : voilà bien la raison pour laquelle, je n'hésite pas à me proclamer artiste - et encore vais-je avoir recours à une majuscule : oui, je suis l'Artiste Créateur de ma vie.

C'est assez délicieux que de goûter à pareille responsabilité en fait. C'est assez délicieux que de choisir de se sentir apte à répondre (respons/able) à ce qui fait la Force de Vie.



Accessoirement, il se trouve que j'exerce ma créativité aussi dans plusieurs domaines à l'intérieur de celle-ci. Accessoirement, il se trouve que c'est pour moi essentiel;)



Oui, j'écris, je peins, je façonne, j'assemble, je modèle.

Oui, je crée des évènements innovants dans le cadre desquels, je scénarise, mets en scène et je joue.

Oui, j'expose des plasticiens, sculpteurs, photographes

Oui, je propose d'autres visites informelles à l'attention des enfants en partenariat avec des enseignants.



Autrement dit, je suis une Artiste Plurielle aimant bousculer amoureusement les gens...



Mes compétences :

Accueil galerie

Organisation et animation d'évènements culturels